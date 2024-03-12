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Spor

Ronaldo'lu Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Nassr, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Al-Ain'i 4-3 yendi. Penaltıları 3-1 kaybeden Suudi Arabistan ekibi, turnuvaya veda etti.

12 Mart 2024 Salı 01:15 - Güncelleme:
Ronaldo'lu Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Nassr, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Al-Ain'i 4-3 yenmesine rağmen penaltılarda 3-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Al-Nassr'ın normal süredeki gollerini 45+5. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 51. dakikada Khalid Eisa (kk), 72. dakikada Alex Telles ve 118. dakikada Cristiano Ronaldo, Al-Ain'in gollerini 28 ve 45. dakikalarda Soufiane Rahimi ve 103. dakikada Sultan Al Shamsi kaydetti.

Al-Nassr'da Ayman Ahmed 98. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Al-Ain'in bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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