Ronaldo'lu Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Nassr, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Al-Ain'i 4-3 yenmesine rağmen penaltılarda 3-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Al-Nassr'ın normal süredeki gollerini 45+5. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 51. dakikada Khalid Eisa (kk), 72. dakikada Alex Telles ve 118. dakikada Cristiano Ronaldo, Al-Ain'in gollerini 28 ve 45. dakikalarda Soufiane Rahimi ve 103. dakikada Sultan Al Shamsi kaydetti.

Al-Nassr'da Ayman Ahmed 98. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Al-Ain'in bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.