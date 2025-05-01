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Spor

Ronaldo'lu Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya AFC Şampiynolar Ligi yarı finalinde konuk ettiği Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 01:38 - Güncelleme:
Ronaldo'lu Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti
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Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya AFC Şampiynolar Ligi yarı finalinde sahasında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti. Ev sahibi Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı.

Finale yükselen Kawasaki Frontale, 3 Mayıs'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.

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