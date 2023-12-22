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Spor

Ronaldolu Al Nassr, zirvenin peşinde!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. haftasında Al Nassr ile Al Ettifaq kozlarını paylaştı. Cristiano Ronaldolu Al Nassr, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

22 Aralık 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Ronaldolu Al Nassr, zirvenin peşinde!
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Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Nassr ile Al Ettifaq karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 3-1 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alex Telles, 59. dakikada Marcelo Brozovic ve 73. dakikada penaltı vuruşundan Cristiano Ronaldo kaydetti. Konuk ekibin tek golü 85. dakikada Muhammed Kuwaykibi'den geldi.

Cristiano Ronaldo, bu sezonki 17. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 40 yaparak zirve takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Al Ettifaq ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, Al Ittihad deplasmanına gidecek. Al Ettifaq, sahasında Al Hazem'i ağırlayacak.

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