Ronaldo'nun Ballon d'Or oyları ortaya çıktı!

Avrupa'da parlak bir kariyerden sonra Suudi Arabistan'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezon Ballon d'Or'a aday olmasa bile oldukça ses getirmişti.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı için kaptanlık yaptığı dönemde ülkesi adına Ballon d'Or'da oy kullanıyordu. Yıldız oyuncu, dört kez oy kullandı ancak bu oylamalarda neredeyse hiçbir zaman Messi'yi seçmedi.

Portekizli oyuncunun daha önce Ballon d'Or için kullandığı oylar ortaya çıktı. İşte o oylar...

BALLON D'OR OYLARI



2010 – Xavi, Iker Casillas, Wesley Sneijder

2013 – Radamel Falcao, Gareth Bale, Mesut Ozil

2014 – Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema

2015 – Karim Benzema, James Rodriguez, Gareth Bale

FIFA EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ OYLARI



2016 – Gareth Bale, Luka Modric, Sergio Ramos

2017 – Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo

2018 – Raphael Varane, Luka Modric, Antoine Griezmann

2019 – Mathijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kylian Mbappe

2020 – Robert Lewandowski, Lionel Messi, Kylian Mbappe

2021 – Robert Lewandowski, N'Golo Kante, Jorginho

MESSİ'NİN KAZANMASINA GÜLDÜ!

Real Madrid yorumcusu Tomás Roncero bu sezonki Ballon d'Or için, "Bildiğimiz şey oldu, zaten Messi'ye bir Ballon d'Or daha vereceklerdi. Miami'de emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı, evet ama 6 penaltıyla. Dünya Kupası 10 ay önceydi, kasım ayındayız. Messi'nin aslında 5 Ballon d'Or'u olmalıydı. Iniesta ve Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa kazanan Lewandowski'nin ve en iyi golcü olan Haaland'ın ödüllerine sahip." ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımın altına gülücük emojisi göndermişti.