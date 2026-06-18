Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. 6. dakikada Joao Neves ile öne geçen Portekiz, 45+6'da Wissa'ya engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun vasat performansı damga vurdu. İlk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika oyunda kaldı ve sadece 25 kez topla buluştu. Ronaldo, Dünya Kupası kariyerinde en az 80 dakika oyunda kalıp (90) topla en az buluştuğu maçı oynadı (25). Takımı için iyi işler yapmayı başaramayan Ronaldo, 3 şut denemesinde isabet bulamadı. Rakip ceza sahasında yalnızca 5 kez topla buluşabildi. Kaçırdığı gol pozisyonu, aldığı faul, uzun pas, orta, kilit pas gibi alanlarda sıfır çekti. 3'er kez ikili ve hava topu mücadelesine giren CR7, bunların 2'şer tanesini kazandı.

ÇOK CÖMERT DAVRANDI

Mbappe (2), Haaland (2) ve Messi'nin (3) gollerle başladığı turnuvada Ronaldo'nun etkisiz performansı, tüm dünyada gündem oldu. A Bola, "Ronaldo çok ama çok cömert davrandı. Portekiz açılış maçında tökezledi" diye yazdı.