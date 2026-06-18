İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,453
  • EURO
    53,5134
  • ALTIN
    6419.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo'nun istatistikleri şaşırttı! Portekiz Dünya Kupası'na iyi başlamadı
Spor

Ronaldo'nun istatistikleri şaşırttı! Portekiz Dünya Kupası'na iyi başlamadı

Portekiz, Dünya Kupası'nın ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Maça Cristiano Ronaldo'nun beklentilerin altındaki performansı damga vurdu. İşte detaylar...

AKŞAM18 Haziran 2026 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Ronaldo'nun istatistikleri şaşırttı! Portekiz Dünya Kupası'na iyi başlamadı
ABONE OL

Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. 6. dakikada Joao Neves ile öne geçen Portekiz, 45+6'da Wissa'ya engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Mücadeleye Cristiano Ronaldo'nun vasat performansı damga vurdu. İlk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika oyunda kaldı ve sadece 25 kez topla buluştu. Ronaldo, Dünya Kupası kariyerinde en az 80 dakika oyunda kalıp (90) topla en az buluştuğu maçı oynadı (25). Takımı için iyi işler yapmayı başaramayan Ronaldo, 3 şut denemesinde isabet bulamadı. Rakip ceza sahasında yalnızca 5 kez topla buluşabildi. Kaçırdığı gol pozisyonu, aldığı faul, uzun pas, orta, kilit pas gibi alanlarda sıfır çekti. 3'er kez ikili ve hava topu mücadelesine giren CR7, bunların 2'şer tanesini kazandı.

ÇOK CÖMERT DAVRANDI

Mbappe (2), Haaland (2) ve Messi'nin (3) gollerle başladığı turnuvada Ronaldo'nun etkisiz performansı, tüm dünyada gündem oldu. A Bola, "Ronaldo çok ama çok cömert davrandı. Portekiz açılış maçında tökezledi" diye yazdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.