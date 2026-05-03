Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor beraberliği sonrası Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını oldukça zora sokmuş ve yönetim nezdinde bazı kararlar almıştı.

Derbi sonrası yapılan toplantıda Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, kulübü 6-7 Haziran tarihlerinde seçime götüreceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması, seçim sonrası başa geçecek yönetim ve teknik adam etrafında şekillenecek.

Bununla birlikte, sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler hakkında transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Çaykur Rizespor maçında yaptığı kritik hata sebebiyle oluşan puan kaybının ardından derbide kırmızı kart gören Ederson, taraftarlardan özür dilemişti.

SON MAÇINA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Derbi yenilgisinin ardından PFDK'dan 3 maç men cezası alan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe kariyerindeki son maçına Galatasaray karşısında çıkmış olabilir.

EDERSON İÇİN YENİ TALİPLER

Adı transfer dedikodularıyla anılan Ederson için yeni taliplerin olduğu öğrenildi.

AL NASSR ONU İSTİYOR

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 32 yaşındaki kaleci ile, Al Hilal'in ardından, Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr ilgileniyor.

22 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, sözleşmesinde 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u, bu bedelin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde bırakacak.

BİR BREZİLYA KULÜBÜ DE TALİP

Haberde, bir Brezilya kulübünün de durumu yakından takip ettiği ve Ederson'u transfer etmek istediği öğrenildi.

PEŞİN ÖDEMEYİ DERT ETMİYORLAR

Ekonomik şartlar Brezilya kulüpleri için zorlayıcı olsa da, Suudi ekipler için aynı durum geçerli değil. Al-Hilal ve Al-Nassr'ın bu bedeli karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu ve peşin ödeme şartını sorun olarak görmediği ifade ediliyor.