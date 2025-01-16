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Spor

Ronaldo'nun yeni kazancının detayları ortaya çıktı

Suudi ekibi Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayacak olan Portekizli yıldız Ronaldo'nun kazanacağı miktar belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Ronaldo'nun yeni kazancının detayları ortaya çıktı
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Yaklaşık 2 yıl önce Al-Nassr'a imza atarak futbolda Suudi Arabistan ateşini yakan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor.

Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.

Habere göre Ronaldo, futbol faaliyetlerinden yıllık 148 milyon sterlin, futbol dışı faaliyetlerinden ise 49 milyon sterlin kazanacak.

Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira).

Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak.

Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo, uykusunda dahi darphane gibi çalışacak ve hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

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