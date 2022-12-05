Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! 1 Ocak'tan itibaren...

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımıyla anlaştığı iddia edildi.

RONALDO 1 OCAK'TAN İTİBAREN AL-NASSR'DA

İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ronaldo 1 Ocak 2023'ten itibaren Al-Nassr'da forma giyecek. Portekizli futbolcunun sözleşmesi geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde belirtildiği gibi 2.5 yıllık olacak.

Katar'daki Dünya Kupası öncesi Manchester United ile olan ilişkisini sonlandıran tecrübeli forvete en başından beri Al-Nassr ilgi göstermişti.

YILLIK 200 MİLYON AVRO

Ronaldo'nun Suudi takımıyla olan sözleşmesindeki kazancının yıllık 200 milyon avroya yakın olacağı belirtildi. Portekizli yıldızın 2.5 yıllık toplam ücreti 500 milyon avroyu bulacak.

ABOUBAKAR VE TALISCA İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Al-Nassr'da Beşiktaş'ın eski futbolcuları Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca da forma giyiyor.

Star Gazetesi