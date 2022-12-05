Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! 1 Ocak'tan itibaren...

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımıyla anlaştığı iddia edildi.
İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ronaldo 1 Ocak 2023'ten itibaren Al-Nassr'da forma giyecek. Portekizli futbolcunun sözleşmesi geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde belirtildiği gibi 2.5 yıllık olacak.
Katar'daki Dünya Kupası öncesi Manchester United ile olan ilişkisini sonlandıran tecrübeli forvete en başından beri Al-Nassr ilgi göstermişti.
Ronaldo'nun Suudi takımıyla olan sözleşmesindeki kazancının yıllık 200 milyon avroya yakın olacağı belirtildi. Portekizli yıldızın 2.5 yıllık toplam ücreti 500 milyon avroyu bulacak.
Al-Nassr'da Beşiktaş'ın eski futbolcuları Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca da forma giyiyor.
Star Gazetesi