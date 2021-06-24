24 Haziran 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 15:19

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan maçı öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" demesiyle başlayan tartışma devam ediyor.

F Grubu 3. maçı için Fransa ile karşı karşıya gelen Portekiz'de, 60. dakikada gelen ikinci penaltı golünün kutlamaları esnasında Cristiano Ronaldo'ya tribünden Coca Cola şişesi atıldı. Ardından bir taraftarın da sahaya girmesi üzerine güvenlik müdahale etmek zorunda kaldı.

2-2 biten bu maçtaki performansıyla Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.