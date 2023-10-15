Ronaldo'ya kız kardeşinden destek!

İran'da bekar bir kadına dokunduğu için kırbaç cezasına çarptırıldığı öne sürülen Ronaldo için flaş bir paylaşım geldi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Portekizli yıldızın İran yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 99 kırbaç cezasına çarptırıldığı yönünde çıkan haberlere göndermeli bir paylaşım yaptı.

Katia Aveiro yaptığı paylaşımda, "857 kırbaç! Ah Özür dilerim, yanılmışım. 857 gol! Seninle gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Ronaldo, EURO2024 Elemeleri'nde Slovakya'ya attığı golle kariyerinin 857. golünü atmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılandığı öne sürüldü.

Arap basınında çıkan haberlerde şu ifadelere de yer verilmişti: İran yasalarında, bekar bir kadına dokunmanın cezası zina ile eşdeğer ve 99 kırbaç gerektiriyor. Cristiano Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını iletirse 99 kırbaç cezası affedilecek.