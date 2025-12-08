İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Rooney'den Salah'a ağır eleştiri: Liverpool'u yüzüstü bıraktı

Wayne Rooney, Mohamed Salah'ın son açıklamalarına sert tepki göstererek yıldız futbolcunun hem kulübe hem de takım arkadaşlarına zarar veren sözler söylediğini ifade etti.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 18:19
Rooney'den Salah'a ağır eleştiri: Liverpool'u yüzüstü bıraktı
Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Liverpool yıldızı Mohamed Salah'ın son çıkışları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Salah geçtiğimiz günlerde kulübü eleştirerek, "Bu kulüp için çok şey yaptım ama beni otobüsün altına atıyorlar. Afrika Kupası'ndan önce vedalaşacağım, sonrasında ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MİRASINI YOK EDİYOR"

Bu sözlerin Salah için büyük bir hata olduğunu savunan Rooney ise, "Liverpool'daki mirasını tamamen yok ediyor. Her şeyi yanlış yaptı. Zaman acımasızdır. Bu sezon en iyi halinde değil, formu düşüktü. İnsan, onun kolları sıvayıp 'Tamam, size hala neler yapabileceğimi göstereceğim' demesini bekler." dedi.

"BEN TAKIM ARKADAŞI OLSAM..."

Salah'ın 'yerim garanti' imasına da tepki gösteren efsane futbolcu, "Bir futbolcu olarak haftadan haftaya kendini kanıtlaman gerekir. Yerinin hazır olduğunu söylemek kibirdir. Ben takım arkadaşı olsam bu sözlerden hiç memnun olmazdım." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL'U YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Salah'ın açıklamalarının kulübe zarar verdiğini belirten Rooney, "Liverpool'u yüzüstü bıraktı. Ne kadar büyük oynarsa oynasın, bu sözler takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara saygısızlıktır." dedi.

Rooney, ayrıca Salah'ın antrenman sahasında çok sessiz kalacağını ve bunun da takımı olumsuz etkileyeceğini vurguladı:

"Muhtemelen antrenman tesislerinde sessizliğe bürünecek. Bu bile yeni oyuncular üzerinde kötü etkiler. Kesinlikle, birkaç yıl sonra bu sözlerinden pişman olacak."

