2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

41 yaşındaki tecrübeli golcü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ OLMUŞUM GİBİ BİR HAVA YARATILDI"

Yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Ronaldo, "Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum." dedi.

OLAY CEVAP

Ronaldo'ya attığı golden sonra kameralara neden 'Geri döndüm' dediği soruldu. Ronaldo, "Unutmasınlar diye." cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo, 'Messi hakkında konuşmak ister misin?' sorusunu ise "Diğer soruya geçelim." diyerek geçiştirdi.