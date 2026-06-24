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Spor

Röportajda sinirler gerildi! Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna olay tepki

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo maçta 2 gol atarak geceye damga vurdu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Ronaldo, Lionel Messi sorusuna tepki gösterdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Röportajda sinirler gerildi! Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna olay tepki
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

41 yaşındaki tecrübeli golcü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ OLMUŞUM GİBİ BİR HAVA YARATILDI"

Yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Ronaldo, "Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum." dedi.

OLAY CEVAP

Ronaldo'ya attığı golden sonra kameralara neden 'Geri döndüm' dediği soruldu. Ronaldo, "Unutmasınlar diye." cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo, 'Messi hakkında konuşmak ister misin?' sorusunu ise "Diğer soruya geçelim." diyerek geçiştirdi.

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