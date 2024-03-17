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Spor

Röportajı tartışmalar yol açtı! Orkun Kökçü için ceza yolda

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü verdiği röportaj ile kulübünü bir hayli rahatsız etmiş durumda. 23 yaşındaki genç yıldız röportaj nedeniyle ceza alabilir. İşte o röportaj ve detaylar...

17 Mart 2024 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Röportajı tartışmalar yol açtı! Orkun Kökçü için ceza yolda
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Orkun Kökçü'nün Hollanda basınına verdiği röportajda Benfica ve Roger Schmidt'le ilgili söyledikleri kulüpte tartışmalara yol açtı.

A Bola'da yer alan haberde kulübün Orkun Kökçü'nün söylemiş olduğu sözler nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle ceza verebileceği belirtildi.

Benfica'nın 23 yaşındaki oyuncuya para cezası verebileceği kaydedilirken Portekiz Ligi'nde bugün oynanacak Casa Pia maçında kadroda olup olmayacağının netleşmediği aktarıldı.

Roger Schmidt, Casa Pia maçı öncesinde yaptığı açıklamada konuyla ilgili Orkun Kökçü'yle konuşacağını söylemişti.

ORKUN KÖKÇÜ NE DEDİ?

Hollanda basınında De Telegraaf'a açıklamalarda bulunan milli futbolcu, takımdaki rolünden memnun olmadığını söyledi.

Orkun Kökçü açıklamasında, "Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." dedi.

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