  • Rosenior dönemi kabus gibi bitti! Chelsea'de ayrılık geldi
Rosenior dönemi kabus gibi bitti! Chelsea'de ayrılık geldi

Chelsea, Premier Lig'de üst üste 5 maçını gol atamadan kaybederek tarihinin en kötü serilerinden birine imza attı. Bu tablo sonrası teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 19:29 - Güncelleme:
Chelsea, İngiltere Premier Lig'de son dönemde adeta "Dip" yaptı.

Enzo Maresca'nın ardından sürpriz bir şekilde Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

TEK GOL ATAMADI!

Chelsea'nin mağlubiyetlerle birlikte bu yenilgilerde tek bir gol atamaması da büyük dikkat ve tepki çekti.

EN SON 1912'DE YAŞADI

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı.

Son dönemde aradığını bulamayan Chelsea, ligde bir sonraki maçında ise son dönemde Vitor Pereira ile çıkışa geçen Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

SADECE FA CUP KALDI

Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da veda eden ve ligde Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Chelsea'nin elinde sadece FA Cup kaldı. Chelsea, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

ROSENIOR'A VEDA KARARI

Chelsea, bu kötü tablonun ardından teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili ayrılık kararı aldı ve ayrılığı resmi olarak duyurdu.

Rosenior, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmiş ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

