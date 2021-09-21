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Spor

Rosier maç sonu itiraz etti, kırmızıyı gördü

Süper Lig'in 6. haftasında 3-3 eşitlikle biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından saha kenarında yaşanan olaylarda Beşiktaşlı Valentin Rosier, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

21 Eylül 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:01
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından saha karıştı, Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

Balotelli'nin umursamaz tavırları Beşiktaş cephesini daha da çileden çıkartırken, tartışmalar soyunma odası koridorlarında dahi sürdü. Bu sırada da Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, hakem Ali Palabıyık'a şiddetli itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan, kırmızı kart gördü. Böylece Rosier cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında görev yapamayacak.

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