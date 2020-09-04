Rossi: ''Türkiye'nin kadrosu çok güçlü ama bizi hafife aldılar''

04 Eylül 2020 Cuma 00:41 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:41

Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, Milli takımımıza karşı oynadıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Rossi maç sonu açıklamasında Türkiye'nin kendilerini hafife aldıklarını düşündüklerini söylerken kendileri açısından fark yaratan durumun ikinci yarıya iyi başlamaları olduğunu belirtti.

Rossi'nin açıklamaları şu şekilde:

"TOPLA OYNAMALARINA İZİN VERDİK"

"Topu oynamalarına izin verdik. Birkaç şans buldular. Bizim de toplarımız direkten döndü. Dominik duran toplarda çok yetenekli ve iyi değerlendirerek galibiyeti getirdi."

"BENCE BİZİ HAFİFE ALDILAR"

"İlk yarıya çok iyi başlamamız fark yarattı. Kağıt üstüne bakınca bizi rahatça yenmeleri gerekiyordu. Oyuncuların kağıt üstündeki değerlere bakınca... Bence bizi hafife aldılar."

"BAZI OYUNCULARIM BİLİNMEYEN OYUNCULARDI"

"Türkiye bizi analiz etmiştir. Benim bazı oyuncularım bilinmeyen oyunculardı. Bizim milli takımımızda 5-6 oyuncu liglerde süre almamış oyuncular, Türkiye'de ise 9-10 oyuncu. Bence bu da çok etkili oldu."

"TÜRKİYE'NİN KADROSU ÇOK GÜÇLÜ"

"Teknik adamlar her şeyi dener ama oyuncular, kafalarında 'Şu rakip bizi zorlar, zorlamaz' gibi düşünceleri vardır. Yineliyorum, Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip."