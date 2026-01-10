Galatasaray'da orta saha arayışları adeta yılan hikayesine döndü. Bu mevkii için geniş liste hazırlayan SarıKırmızılılar'da öncelik Manchester United'ın Uruguaylı oyuncusu Manuel Ugarte'ye verilmiş durumda. 24 yaşındaki başarılı orta saha ile yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindi. Ancak İngiliz ekibinde yaşanan hoca değişikliği bu transferdeki en büyük engel olarak görünüyor. Manchester United'ın kararı bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan da diğer alternatifler isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

PSG HENÜZ BİR KARAR VERMEDİ

Villarreal'den Gueye ve Tottenham'dan Sarr'ı gündemin alan Cim-Bom, iki oyuncu için de bilgi aldı. Listeye son olarak dahil edilen yıldız isim ise PSG forması giyen Fabian Ruiz oldu. Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncu için Fransız ekibi ile masaya oturdu ve transfer şartlarını sordu. Görüşmede PSG'nin henüz net karar vermediği, kadro planlaması doğrultusunda gelecek yüksek bonservisli tekliflere açık olduğu kaydedildi. Kupa canavarı olan Ruiz geçtiğimiz sezon Paris temsilcisiyle Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası kazanırken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da elde etti. Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası şampiyonluğu kazandı.

PORTO GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Avrupa basınından Galatasaray'ın orta saha adayları konusunda iki isim geldi. Aslan'ın listesinde Auxerre forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danois de yer alıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen genç yeteneğinin, kulübü ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Record'da yer alan habere göre ise Porto, Sarı-Kırmızılılar'ın istediği 24 yaşındaki Varela'yı takımda tutacak. Başarılı oyuncunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında bitiyor.