Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi heyecan yaratan bir iddia yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir radarında bulunan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öne sürüldü.

Fransız basınından Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, 2 sezondur kadrosuna katmak istediği Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçiyor.

OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek, Hakan Çalhanoğlu transferini onayladı ve sezon sonunda mutlaka istiyorlar. Yaz transfer sezonunda 32 yaşındaki oyuncunun deneyimi ve liderlik özelliğinden faydalanarak orta sahaya bu önemli takviyeyi yapacaklar.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 22 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.