Rövneg Abdullayev: Türkiye'ye zaferler diliyorum

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:55

Türkiye ile Azerbaycan Milli Takımları arasında oynanan özel maçın ardından Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev açıklamalarda bulundu. Rövneg Abdullayev, yaptığı açıklamada Türkiye'yi gönülden destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler. Azerbaycan'da biz taraftarlarla Türkiye'nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" dedi.