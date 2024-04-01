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Spor

Roy Keane: Erling Haaland 4. lig oyuncusu gibi

Manchester United'ın efsane futbolcusu Manchester City forması giyen Norveçli futbolcu Erling Haaland'ı sert bir dille eleştirdi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Roy Keane: Erling Haaland 4. lig oyuncusu gibi
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Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Manchester City - Arsenal karşılaşmasının ardından Erling Haaland'a eleştiride bulundu.

Keane, Norveçli golcü için, "Erling Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi!" dedi.

Keane, Haaland'ın genel oyununu geliştirmesi gerektiğini ve 23 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yıllarda bunu yapacağını söyledi.

Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan Haaland, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

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