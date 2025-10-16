Manchester United'dan Barcelona'ya transfer olan Marcus Rashford, eski kulübündeki son günleriyle ilgili Roy Keane'in açıklamalarıyla gündemde.

Keane, Rashford'un United'daki döneminin sonlarına doğru sorunlar yaşadığını ve özellikle daha deneyimli oyuncu olarak takıma standartları göstermesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz efsane, Rashford'un yeteneğinin tartışılmaz olduğunu söylerken, vücut dili ve yeterli enerjiyle baskı yapmaması konusundaki eksikliklerini eleştirdi. Rashford, Barcelona formasıyla sezon başında 10 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.