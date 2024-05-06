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Spor

Roy Keane'den Haaland'a sert sözler!

Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'a sert bir eleştiride bulundu.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Roy Keane'den Haaland'a sert sözler!
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Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane ile Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland arasındaki söz düellosu devam ediyor.

Keane, Norveçli golcüye eleştirisinin ardından kendisi için, "Umursamıyorum, sorun yok" diyen Haaland'a cevap verdi.

Haaland'a Wolverhampton karşılaşmasının ardından eleştiride bulunan Keane, "Haaland'ın oyundan çıktığı sırada mutlu olmadığını gördük. Şımarık bir çocuk gibi davranıyordu. Bence bu durum, teknik direktörünüzle anlaşmazlık yaşadığınızda da sonuçların sizin lehinize olmasına yardımcı olmaz. Ama maçı kazandıkları ve Haaland gol attığı için bu durum unutuluyor." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Roy Keane, geçtiğimiz ay Haaland için yaptığı açıklamada, "Erling Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi!" sözlerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City'de 41 maça çıkan Haaland, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.

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