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Spor

Ruben Aguilar'dan dikkat çeken Frankowski açıklaması

Lens forması giyen Ruben Aguilar, Galatasaray'a transfer olan eski takım Przemyslaw Frankowski için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2025 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Ruben Aguilar'dan dikkat çeken Frankowski açıklaması
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Lens forması giyen Ruben Aguilar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Lens'ten Przemyslaw Frankowski'yi transfer etmesiyle Fransız ekibinin kadrosundaki tek sağ bek konumunda yer alan 31 yaşındaki futbolcu, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Aguilar, "Bundan sonra kulübe sadık bir oyuncu olduğumu ve iyi performans göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağımı göstermek bana bağlı olacak." dedi.

Lens'te bu sezon 7 maçta süre bulan Ruben Aguilar, 1 asist yaptı.

  • Ruben Aguilar
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