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Spor

Ruben Amorim açıkladı! Altay Bayındır'dan kötü haber

İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, F.A. Cup'ta Leicester City ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan performansıyla dikkat çeken milli kaleci Altay Bayındır'ın Leicester City maçında forma giyemeyeceğini bildirdi. İşte Altay Bayındır'ın son durumu...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Ruben Amorim açıkladı! Altay Bayındır'dan kötü haber
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İngiltere F.A. Cup 4. tur mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Leicester City'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır'la ilgili son durumu paylaştı.

Amorim milli kaleciyle ilgili, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.

ARSENAL MAÇINDA TURU GETİRDİ

Manchester United'ın bir önceki turda Arsenal'le deplasmanda oynadığı maçta Altay Bayındır performansıyla turu getirdi. Deneyimli kaleci, maçın normal süresinde bir penaltıda gole izin vermedi. Uzatmalarında eşitlik bozulmazken penaltılarda Altay Bayındır, yaptığı kurtarışla takımını bir üst tura taşıdı.

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