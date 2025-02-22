İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruben Amorim açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu
Spor

Ruben Amorim açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Premier Lig'de Everton ile karşılaşacak Manchester United'da 3 oyuncudan iyi haber geldi. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, milli kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeleri paylaştı. İşte Altay Bayındır'ın son durumu...

HABER MERKEZİ22 Şubat 2025 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Ruben Amorim açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu
ABONE OL

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, Everton deplasmanında kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Tottenham'la oynanan maçta sakatlıklar nedeniyle kadrosunu akademi futbolcularıyla tamamlamak zorunda kalan Manchester United'a Everton maçı öncesi 3 isimden iyi haber geldi.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim sakatlıklarını atlatan Christian Eriksen, Leny Yoro ve Manuel Ugarte'nin takıma dönebilecek durumda olduğunu söyledi.

Sezonun kalan kısmında oynaması beklenmeyen Amad Diallo'nun yanı sıra Toby Collyer, Kobbie Mainoo, Mason Mount ve Luke Shaw'un sakatlıkları sürüyor.

Takımdaki kalecilerin sakatlıklarıyla ilgili Amorim, "Altay iyileşiyor, Tom (Heaton) da öyle. Tekrar ediyorum, bir gün veremem ama iyileşme süreci devam ediyor." dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.