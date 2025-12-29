İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Ruben Amorim: Bruno Fernandes bir lider

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Bruno Fernandes'in Wolverhampton maçında forma giyemeyeceğini açıklarken, yıldız oyuncunun liderliğine de övgüde bulundu.

29 Aralık 2025 Pazartesi 20:47
Ruben Amorim: Bruno Fernandes bir lider
Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Wolverhampton maçı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Portekizli çalıştırıcı, üç stoperli sistemine olan güvenini yineledi, ancak Manchester United kadrosundaki eksiklikler nedeniyle önümüzdeki maçlarda bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalabileceğini kabul etti.

"Geçen sezon geldiğimde, belki de sistemimi uygulamak için doğru oyunculara sahip olmadığımı fark ettim, ama bu bir sürecin başlangıcıydı. Bir kimlik oluşturmaya çalıştık. Bugün durum farklı. Çok fazla oyuncumuz yok, bu yüzden uyum sağlamamız gerekiyor. Oyuncularımız, değişiklikleri neden yaptığımızı anlıyor. Bu, basın veya taraftar baskısıyla ilgili değil. Sizler sistem değişikliklerinden bahsettiğinizde, ben değişiklik yapamam; çünkü oyuncularım bunun sizin için yapıldığını anlar ve bu bir teknik direktörün sonu olur."

Amorim, Aston Villa maçında sakatlanan Bruno Fernandes'in de Wolverhampton karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı:

"Bruno antrenman yapmak istiyor ama Wolverhampton karşısında sahada olma şansı yok. Bu imkansız. Bunu yazabilirsiniz."

Portekizli yıldız hakkında övgüleri de esirgemeyen Amorim, şunları söyledi:

"O bir lider. Oynamadığında sessiz kalan biri değil, sürekli konuşuyor. Bu yüzden kaptan. Bazen hataları oluyor ama yaptığı çok iyi şeyler de var. Maçlardan veya tedavilerden sonra, diğer oyuncuların antrenmanlarını izliyor. Sizlerin görmediği çok şey var."

