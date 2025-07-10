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Spor

Ruben Amorim devreye girdi! Manchester United dev teklifi reddetti

İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in endişeleri üzerine belgesel teklifini kulübün yapılanma sürecini gözler önüne sereceği düşüncesiyle reddetti.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Ruben Amorim devreye girdi! Manchester United dev teklifi reddetti
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Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in endişeleri üzerine, Amazon'dan gelen ve kulüp tarihinde bir rekor olan 10 milyon sterlinlik (13.6 milyon dolar) belgesel teklifini kabul etmedi.

Finansal baskılara ve aylardır süren müzakerelere rağmen, kulüp, Amorim yönetiminde sürdürülen kritik yeniden yapılanma sürecinde kamera arkasını gözler önüne serecek bu tür bir belgeselin, takım için istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur olacağına karar verdi.

The Athletic'in haberine göre Manchester United, Amazon ile kulüp tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olabilecek "All or Nothing" tarzı bir belgesel projesi için aylar süren görüşmeler yürütüyordu. 2025–26 sezonu boyunca kulübün perde arkasına tam erişim sağlayacak bu proje için Amazon'un 10 milyon sterlini aşkın bir teklif sunduğu bildirildi. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in güçlü itirazları üzerine kulüp, görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Habere göre Amorim, böyle bir belgeselin, kulübün hassas bir geçiş sürecinden geçtiği bu dönemde birinci takımın odaklanmasını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi. Bu endişe, Manchester United'ın icra komitesinin teklifi oybirliğiyle reddetmesine neden oldu. Avrupa kupalarına katılamayacakları önümüzdeki sezonda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, kulüp futbolcu grubunun ve teknik heyetin uyumuna öncelik vererek menajerinin arkasında durdu. Bu karar, Amorim'in Old Trafford'daki artan etkisini ve kadroyu kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirme sürecini vurguluyor.

United'ın ticari kanadı aralarında INEOS ve CEO Omar Berrada'nın da bulunduğu başlangıçta bu projeyi, kulübün üzerindeki mali baskıyı hafifletmek adına desteklemişti. Ancak oyuncuların projeye katılım konusunda isteksiz olabileceği yönündeki sinyaller ve Amorim'in net tavrı, yönetimin teknik direktörle aynı çizgide hareket etmesine yol açtı. Böylece görüşmeler, yaz başında resmen sona erdirildi.

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