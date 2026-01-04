İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
Spor

Ruben Amorim: İstifa etmiyorum

Manchester United'da istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ruben Amorim, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

4 Ocak 2026 Pazar 18:59
Ruben Amorim: İstifa etmiyorum
Manchester United, ligde istikrarsız bir dönemden geçiyor. Kırmızı Şeytanlar, ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet aldı.

Manchester United, ligde son olarak Leeds United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, geleceğine dair konuştu. Portekizli teknik direktör, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Ruben Amorim, "Buraya Manchester United'ın menajeri olmak için geldim. Adımın Conte, Tuchel, Mourinho olmadığını biliyorum ama ben Manchester United'ın menajeriyim! Bu durum 18 ay boyunca ya da yönetim kurulu bir değişiklik yapmaya kadar verene kadar böyle devam edecek. İstifa etmeyeceğim. Başka biri gelip benim yerime geçene kadar işimi yapmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Kasım 2024'ten bu yana Manchester United'da görev yapan Ruben Amorim'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Manchester United, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Popüler Haberler
