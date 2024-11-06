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Spor

Ruben Amorim, Manchester City karşısında şov yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk olan Manchester City, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Sporting taraftarları Manchester United ile anlaşan teknik direktörleri Ruben Amorim'e veda etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 01:14 - Güncelleme:
Ruben Amorim, Manchester City karşısında şov yaptı
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Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 388 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin golü 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.

Sporting'in yıldız ismi Viktor Gyökeres, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydetti.

Manchester City'de Erling Haaland, 69. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Sporting taraftarları Manchester United ile anlaşan teknik direktörleri Ruben Amorim'e veda etti.

Inter ile berabere kaldıktan sonra Bratislava ve Sparta Prag'ı mağlup eden Manchester, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Sporting ise 3. galibiyetini aldı.

Sporting, bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı. Pep Guardiola'nın öğrencileri ise 7 puanda kaldı.

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