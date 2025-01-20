Ruben Amorim: Manchester United tarihindeki en kötü takımız

İngiltere Premier Lig'de sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayan Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine gitti.

Sporting'den Ruben Amorim'le anlaşan ManU, puan kayıplarına engel olamazken ligde Avrupa kupalarına katılabileceği noktadan da uzaklaştı.

Son olarak Old Trafford'da Brighton'a 3-1 yenilen Manchester United'a yönelik eleştiriler devam ederken transferde nasıl bir yol izleneceği de belirsizliğini koruyor. Marcus Rashford ve Casemiro gibi isimler takımda düşünülmezken Manchester United'da birçok futbolcunun ayrılığı gündemde.

Brighton maçının ardından Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim şunları söyledi, "Premier Lig'de son 10 maçta sadece iki kez kazandık. Bunun Manchester United taraftarları ve benim için ne anlama geldiğini hayal edin. Eski teknik direktörden daha fazla maç kaybeden bir teknik direktörü işe alıyorsunuz. Belki de Manchester United tarihindeki en kötü takımız. Bunu kabul etmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor."

İngiliz basını Ruben Amorim'in sözlerini manşete taşırken birçok gazetenin ilk sayfasında bu ifadeler yer aldı.

Guardian, Amorim'in sözlerine ek olarak, "Amorim, 131 yıllık en kötü performansın ardından oyuncularını yerden yere vurdu." ifadelerine yer verdi.

Daily Mail ise, "Ruben Amorim'in takımının kabul edilemez Brighton yenilgisinin ardından yaptığı patlama" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik direktörün sözleri Telegraph'ın haberinde, "Amorim, sezonun ligdeki 10. yenilgisinin ardından takımın durumu hakkında sözlerini esirgemedi" şeklinde yer aldı.

Times gazetesi de Amorim'in sözlerini manşetine taşıyıp, "Amorim'in 131 yıldır iç sahada en kötü başlangıcı yapan takıma itirafı" ifadelerine yer verdi.