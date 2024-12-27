İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,233
  • EURO
    36,8
  • ALTIN
    2963.45
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruben Amorim: Manchester United'ın teknik direktörü rahat olamaz
Spor

Ruben Amorim: Manchester United'ın teknik direktörü rahat olamaz

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, olumsuz sonuçların ardından gelen eleştirilere dair konuştu.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Ruben Amorim: Manchester United'ın teknik direktörü rahat olamaz
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, olumsuz sonuçların ardından gelen eleştirilere dair konuştu.

Büyük bir kulüpte çalışmanın getirisi olarak eleştirileri kabul ettiğini söyleyen Amorim, "Manchester United'ın teknik direktörü rahat olamaz. İçinde bulunduğum işi biliyorum." dedi.

İşinin riskli tarafını sevdiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Eğer kazanamazsak, her teknik direktör gibi benim de tehlikede olduğumu biliyorum ve bu hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti.

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde Premier Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrılmış ve ligde 14. sıraya gerilemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.