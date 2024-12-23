Manchester United, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündeminde tutmaya devam ediyor.

DEVRE ARASINDA İSTİYORLAR

El Nacional'de yer alan habere göre, hücumda yeni bir isim arayan Manchester United, Victor Osimhen'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

AMORIM İSTİYOR

Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in, ara transfer döneminde Victor Osimhen'in transfer edilmesini istediği belirtildi.

MANU'NUN TEKLİFİ

İtalyan basını daha önce, Manchester United'ın Osimhen için Napoli'nin kapısını Joshua Zirkzee artı 30 milyon euro teklif yaptığını, Napoli'nin ise Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk beklediğini ancak pazarlıklara açık olduğunu duyurmuştu.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Victor Osimhen, daha önce birkaç kez yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini söylemişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini almak için özellikle sponsorluklar üzerinden çalışma yürüttüğü Victor Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.