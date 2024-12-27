İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2897
  • EURO
    36,8307
  • ALTIN
    2984.13
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ruben Amorim: Zamana ihtiyacımız var

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 2-0 kaybedilen Wolves maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Ruben Amorim: Zamana ihtiyacımız var
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 2-0 kaybedilen Wolves maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ruben Amorim, "Zamana ihtiyacımız var. Zor bir dönem olacağını söylemiştim ve bu dönem bitmekten çok uzak. Devam etmeliyiz. Şu anda hayatta kalmak zorundayız. Bu işe antrenman yapmak için zamanım olmadan başladım. Zor maçlarla başladım, bunu zaten biliyorduk, yol uzun. Kulübümüzde saha içinde, saha dışında birçok şey üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden her maça odaklanalım ve antrenmanların her dakikasını takımı geliştirmek için kullanalım." ifade edildi.

Öte yandan 4 maçtır kadroya alınmayan Marcus Rashford için sorulan, "Rashford'un durumunda bir değişiklik olacak mı?" sorusuna Amorim, "Burada bizimle olmadığına göre sizce olacak mı?" diyerek yanıt verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.