Ruben Amorim'den Bruno Fernandes'e izin çıkmadı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Al Hilal'in kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, Bruno Fernandes'i takımda tutmak istediklerini söyledi. Amorim, "Bruno Fernandes bizim kaptanımız ve kalması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manchester United'da bu sezon 52 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 18 asist yaptı.