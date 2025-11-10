Ruben Amorim'den endişe verici Benjamin Sesko açıklaması

Ruben Amorim, yıldız forvet Benjamin Sesko'nun sakatlığıyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı.

Bryan Mbeumo, Manchester devleri Tottenham'ın erken hücumlarını atlattıktan sonra, yarım saatlik bir süre sonunda United'ı öne geçirdi. Spurs, ikinci yarıda beraberlik golü için baskı yaptı ve Mathys Tel'in şutu Senne Lammens'i geçerek defansa çarptıktan sonra geç de olsa ödüllendirildi.

Richarlison, ikinci yarıda uzatma dakikalarında Wilson Odobert'in şutunu yanlışlıkla Belçikalı kalecinin üzerinden kafayla geçerek Spurs'a galibiyeti getirdiğini sandı, ancak United'ın skoru eşitlemeye zamanı vardı ve De Ligt, Bruno Fernandes'in son dakikada kullandığı kornerde en yüksekte yükselerek Guglielmo Vicario'yu geçerek kafayla golü attı.

Ancak Sesko, Tel'in beraberlik golünden sonra dizinden sakatlandığı için Kuzey Londra'daki maçı tamamlayamadı. Eski RB Leipzig oyuncusu, United'ın maçı bitirmek için bastırdığı 58. dakikada oyuna girdi.

22 yaşındaki oyuncu, Spurs'un beraberliği yakalamasından kısa bir süre sonra United'ın yeniden öne geçmesi için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Sesko şutu çekmek üzereyken, Micky van de Ven muhteşem bir son anda müdahaleyle forvetin sezonun üçüncü lig golünü atmasını engelledi.

Ancak Sesko, bu mücadelede sakatlandı ve 90. dakikanın sonlarında Tottenham Hotspur Stadyumu sahasından topallayarak çıktı. United, beş oyuncu değişikliğini de kullanmıştı, yani maçı 10 kişiyle bitirdi.

Beraberliğin ardından Amorim'e, RB Leipzig'den transfer edilen ve 11 lig maçında sadece 2 gol atan Sesko'nun formu soruldu, ancak United teknik direktörü forvetin sakatlığı konusunda daha çok endişeliydi.

Formu sorulduğunda Amorim şöyle yanıtladı: "Şu anda en büyük endişemiz bu değil. Bu tür şeyler olur, özellikle de forvetlerde. Ben daha çok sakatlığı düşünüyorum, çünkü dizinden sakatlandı, ne olacağını bilmiyoruz, Ben'in daha iyi bir takım olmamız için ihtiyacımız var. Hiçbir fikrim yok. Dizinden sakatlandığı için ne olacağını asla bilemeyiz."