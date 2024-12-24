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Spor

Ruben Amorim'den Marcus Rashford açıklaması: Endişem bu değil

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kadro dışı bırakılan Marcus Rashford'ın takımda büyük bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

24 Aralık 2024 Salı 21:58 - Güncelleme:
Ruben Amorim'den Marcus Rashford açıklaması: Endişem bu değil
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Teknik direktör değişikliği sonrasında da henüz istediği galibiyetleri alamayan Manchester United'da Marcus Rashford'la ilgili kriz devam ediyor.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kadro dışı kalan yıldız futbolcuyla görüştüğünü ancak geleceğiyle ilgili konuşmadıklarını söyledi.

Premier Lig'de perşembe günü oynayacakları Wolverhampton maçı öncesinde konuşan Amorim, "Herhangi bir oyuncudan beklediğimi bekliyorum, olabileceklerinin en iyisi olmasını. Bazılarının büyük bir sorumluluğu var çünkü uzun süredir buradalar. Şu anda yaşadıklarımız belki de kulübün en kötü anlarından biri. Bununla yüzleşmeli ve güçlü olmalıyız. Takımdaki her oyuncudan istediğim bu. " dedi.

"NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM"

Rashford'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili Amorim, "Doğru anın geldiğini hissettiğimde bir şeyi değiştireceğim. O zamana kadar, takım için en iyisinin ne olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Onunla her gün konuşuyorum. Verdiği röportaj hakkında değil, performansı hakkında. Bu benim kararım. Oynamak istiyor. Bu benim kararım. Birçok oyuncuyla bireysel olarak ve antrenman sırasında konuştum. İşleri kendi yöntemimle yapmaya çalışıyorum ve bildiğim tek yol bu. Bunu yapmazsam kendimi kaybederim. Ne yaptığımı biliyorum."

Amorim sözlerini şöyle tamamladı, "Mesajım o kadar net ki, tesislerdeki herkes ne hakkında konuştuğumu, Marcus'tan ve diğerlerinden ne istediğimi biliyor. Bizim için bir dikkat dağıtıcı değil. Belki medya için öyledir ama benim endişem bu değil."

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