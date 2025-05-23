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Spor

Ruben Amorim'den taraftara mesaj! “Tek kuruş istemem''

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 kaybederek hayal kırıklığı yaratan Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, istifa restiyle gündeme oturdu. Taraftar tepkisi sonrası konuşan 40 yaşındaki Portekizli teknik adam, kulüp düzelecekse tazminatsız ayrılabileceğini açıkladı.

Akşam23 Mayıs 2025 Cuma 08:39 - Güncelleme:
Ruben Amorim'den taraftara mesaj! “Tek kuruş istemem''
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UEFA Avrupa Ligi finaline kadar yenilgisiz gelen ve Premier Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Tottenham'a 1-0 kaybeden Manchester United'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Geleceğin hocası olarak gösterilen ve kasım ayında Sporting'den 'dertlere çare olsun' diye gelen Ruben Amorim de, kulübün içinde olduğu buhrana dikkat çekti. Maç sonu gördüğü tepki sonrası üzülen 40 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamalarla Avrupa'da ses getirdi. Amorim, M.United düzelecekse tek kuruş tazminat almadan ayrılacağını söyledi.

PES ETMEYECEĞİM!

Amorim böyle konuştu: "Geleceği değerlendirmek için zamanımız olacak. Biz fırsatlar bulduk. Gol atmak gerekiyordu, atamadık. Kalecimiz de iyi bir oyun çıkardı. Benim görevim oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek ama bugün bu problemlerle ilgilenmemiz ve değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendireceğimiz zaman olacak. Eğer kulüp ve taraftarlar doğru adam olmadığımı düşünüyorsa tek kuruş bile istemeden ertesi gün hemen giderim. Ancak vazgeçmeyeceğim. İşime güveniyorum. Pes etmeyeceğim.

BANA ACI VERDİ

Kendimi savunacak değilim. Bu benim için zor. 'Şunu yapacağım bunu yapacağım' diyerek bir şey gösteremem. Ama şu an inanç var. Tepki olsa da çalışma şeklimi değiştirmeyeceğim. Hala doğru kişi olduğuma inanıyorum, hatta başlangıçtan daha fazla. Taraftarın sabrının az olacağını biliyorum ama garanti ediyorum istifa etmeyeceğim ve kendime güveniyorum. Eğer kulüp 'zamanı geldi' derse kesinlikle para istemeyeceğim. Endişeli değilim. Bu finali kazanamamak bana en acı veren şey."

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