Ruben Dias'tan yoğun fikstür sitemi!

Manchester City'nin yıldız savunma oyuncularından Ruben Dias, yoğun maç takviminden şikayet etti.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Ruben Dias "Fazla maaş alıyor olmamız daha fazla maç yapmak zorundayız anlamına gelmiyor. Bir de şöyle bakalım. Biz profesyoneliz ve maçlara para ödeyerek gelen insanlar iyi futbol izlemek istiyor. Ancak yoğun maç takviminde az dinlenerek bunu gerçekleştirmek zor." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, 'Günün sonunda oynayabileceğimiz futbolun kalitesi, dinlenmemiz gereken süreye bağlıdır. Biri diğerine bağlı. Bu, maaşımızın çok yüksek olması ve dolayısıyla daha fazla oynamamız gerektiği anlamına gelmiyor.' şeklinde konuştu.

Manchester City formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Portekiz oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.