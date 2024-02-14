İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,755
  • EURO
    33,0284
  • ALTIN
    1970.51
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ruben Dias'tan yoğun fikstür sitemi!

Manchester City'nin başarılı stoperi Ruben Dias, fikstür yoğunluğundan şikayet etti. Portekizli oyuncu, 'Fazla maaş alıyor olmamız daha fazla maç yapmak zorundayız anlamına gelmiyor.' sözlerini sarf etti.

14 Şubat 2024 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
Ruben Dias'tan yoğun fikstür sitemi!
ABONE OL

Manchester City'nin yıldız savunma oyuncularından Ruben Dias, yoğun maç takviminden şikayet etti.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Ruben Dias "Fazla maaş alıyor olmamız daha fazla maç yapmak zorundayız anlamına gelmiyor. Bir de şöyle bakalım. Biz profesyoneliz ve maçlara para ödeyerek gelen insanlar iyi futbol izlemek istiyor. Ancak yoğun maç takviminde az dinlenerek bunu gerçekleştirmek zor." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, 'Günün sonunda oynayabileceğimiz futbolun kalitesi, dinlenmemiz gereken süreye bağlıdır. Biri diğerine bağlı. Bu, maaşımızın çok yüksek olması ve dolayısıyla daha fazla oynamamız gerektiği anlamına gelmiyor.' şeklinde konuştu.

Manchester City formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Portekiz oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.