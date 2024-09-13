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Spor

Ruben Vargas'tan Galatasaray'a kötü haber!

Augsburg Teknik Direktörü Jess Thorup, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ruben Vargas'ın takımda kalacağını söyledi.

13 Eylül 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Ruben Vargas'tan Galatasaray'a kötü haber!
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Galatasaray'ın gündemine yer alan Ruben Vargas için Augsburg'tan açıklama geldi.

Alman ekibinin teknik direktörü Jess Thorup, Vargas'ın takımda kalacağını söyledi. Thorup, "Bugün takıma transfer penceresinin artık kapalı olduğunu söyledim. Önümüzdeki birkaç boyunca hep birlikte burada olacağız." dedi.

Thorup, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ruben Vargas için, "Milli takımda iki maç oynadı. Onunla konuştum, Augsburg'a yardım etmeye odaklanmış durumda. Elbette bundan dolayı çok mutluyum çünkü çok sayıda yeteneği olan, harika bir oyuncu." dedi.

Thorup, son olarak Vargas'ın pazar günkü St. Pauli maçında kadroda yer alacağını söyledi ve, "Pazar günkü bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

ALMANYA PERFORMANSI

Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.

  • Ruben Vargas
  • Jess Thorup
  • Galatasaraya devam

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