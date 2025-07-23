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Spor

Rüçhan Tamsöz 1 yıl daha Göztepe Basketbol'da

Göztepe Basketbol, 2025-2026 sezonunda Başantrenör Rüçhan Tamsöz'ün sarı-kırmızılı takımın başında yer alacağını duyurdu.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Rüçhan Tamsöz 1 yıl daha Göztepe Basketbol'da
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Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra bir üst lig için final grubuna kalan Göztepe Basketbol, Başantrenör Rüçhan Tamsöz yönetiminde 6'lı final grubunu ilk iki sırada bitirerek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başardı. İzmir ekibi, Rüçhan Tamsöz'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Sarı-kırmızlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birlikte yazdığımız hikayeye devam ediyoruz. Şampiyon takımımızın Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 2025-2026 sezonunda da takımımızın başında yer alacak" denildi.

  • Rüçhan Tamsöz
  • göztepe basketbol
  • sözleşme
  • iç transfer

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