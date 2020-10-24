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Spor

Ruhr derbisinde Dortmund farklı kazandı

Bundesliga'nın 6'ncı haftası ruhr derbisine sahne oldu. Borussia Dortmund'un evinde ağırladığı Schalke 04'ü 3-0 gibi net skorla mağlup etti.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 22:24 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:24
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Almanya Bundesliga’nın 6’ncı haftasında Borussia Dortmund, sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun forması giydiği Schalke 04’ü konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61’inci dakikada Haaland ve 78 Hummels’in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56’ncı dakikada Paciencia’nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

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