İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rui Costa, Benfica başkanlığına yeniden seçildi
Spor

Rui Costa, Benfica başkanlığına yeniden seçildi

Benfica'da yapılan seçimde Rui Costa, oyların yüzde 65,9'unu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

AA9 Kasım 2025 Pazar 13:55 - Güncelleme:
Rui Costa, Benfica başkanlığına yeniden seçildi
ABONE OL

Portekiz'in Benfica Kulübünde yapılan seçimlerde Rui Costa yeniden başkanlığa getirildi.

Toplam 93 bin 81 üyenin oy kullandığı seçimlerde diğer aday Joao Noronha Lopes karşında oyların yüzde 65,9'unu alan Costa, ikinci kez başkan seçildi.

Seçimden sonra yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirten 53 yaşındaki Costa, "Buna layık olmak için elimden geleni yapacağım. Seçim sonuçları ve oy oranı beni gururlandırdı. Sorumluluk her geçen gün artıyor ve bu seçimde daha da arttı." diye konuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Costa, "İyi ki konuşmadım, konuşmuş olsaydım bu kötü bir işaret olurdu." ifadesini kullandı.

  • Benfica seçim
  • Rui Costa
  • Mourinho

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.