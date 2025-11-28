Rui Costa'dan Mourinho'ya destek: Nasıl motive edeceğini biliyor

Benfica Başkanı Rui Costa'dan teknik direktörü Jose Mourinho'ya destek geldi.

"MESAJLARI İYİ KARŞILIYORLAR"

Rui Costa, Jose Mourinho'nun kupada Atletico ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla ilgili, "Jose Mourinho son derece deneyimli bir teknik direktör, takıma nasıl konuşulacağını, oyunculara nasıl konuşulacağını, onları nasıl motive edeceğini biliyor. Oyuncularla iletişim kurma biçimine her zaman çok inanıyorum. Dışarıya yönelik bir iletişim var, bir de içe yönelik bir iletişim var ancak takımın durumu iyi. Jose Mourinho'nun mesajlarını iyi karşılıyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Rui Costa, "Ben teknik direktör olmadığım için ilk yarıda ilk 11'i değiştirmezdim. Ancak hiçbir oyuncunun maçın ilk yarısında olanlardan memnun olmadığına inanıyorum. Takımla iletişim de teknik direktörün tecrübesi ve takım hakkında bildiklerine göre yapılır." diye konuştu.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"İHANET EDENİ SEVMEM!"

Jose Mourinho, kupada oynanan ve ilk yarısı 0-0 bitmesinin ardından ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 kazanılan Atletico maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Mourinho'nun o maçın ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem.

İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada[Restelo'da]yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."