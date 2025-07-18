Rui Patricio Meksika yolcusu

Portekizli kaleci Rui Patricio, kariyerinde yeni bir maceraya doğru ilerliyor. A Bola'nın haberine göre, şu anda kulüpsüz olan 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Meksika'nın önde gelen kulüplerinden Pumas ile anlaşmaya çok yakın.

Pumas yetkilileri, Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Kulübün, tecrübeli kaleciyle sözleşme imzalamak için son detayları netleştirdiği ve kısa süre içinde onu Mexico City'e getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Patricio, kariyerinde Al-Ain, Atalanta, Roma, Wolverhampton ve Sporting gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Aynı zamanda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini 108 kez koruyan Patricio, 2016 Avrupa Şampiyonası zaferinde de kilit rol oynamıştı.