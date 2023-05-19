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Spor

Rumen tenisçi Simona Halep doping yapmakla suçlandı!

Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı. Ayrıca Simona Halep'in ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında lisansı askıya alındı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 23:47 - Güncelleme:
Rumen tenisçi Simona Halep doping yapmakla suçlandı!
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Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı.

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki sporcunun lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.

Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.

  • simona halep
  • tenis
  • doping
  • Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı

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