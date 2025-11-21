İSTANBUL 24°C / 14°C
Rumenler bu eşleşmeyi konuşuyor! ''Kader bizden yana değil''

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off aşaması kuraları çekildi. A Milli Futbol Takımımız, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti. Rumen medyası da bu eşleşmeyi manşetlerine taşıdı.

Akşam21 Kasım 2025 Cuma 08:22 - Güncelleme:
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

Avrupa Elemeleri Play-Off Turu kura çekiminde sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti. Milliler, finale kalması halinde de Slovakya-Kosova maçının galibiyle mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, yarı final müsabakasında ev sahibi konumunda bulunurken, finale kalması durumunda ise deplasmana gidecek. 26 Mart 2026'da Romanya ile oynayacağımız yarı final mücadelesi 20.00'de başlayacak. 31 Mart'taki finalin saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.

KADER BIZDEN YANA DEĞIL

Romanya medyası Türkiye'yle eşleşmekten kaygılı olduğunu ifade eden yorumlar yaptı:

Eurosport.ro: Şanssız kura. Ne yazık ki kader bizden yana değil. Yarı finalde, yeni bir 'altın jenerasyon'a sahip gibi görünen Türkiye ile karşılaştık.

Prosport.ro: Elemelerin muhtemelen en iyi takımı. Komşumuz Blugaristan'ı iki maçta da yendiler.

Galazo.ro: Türkiye, sürekli yükselişte. Genç oyuncular şov yapıyor. Play-Off'taki en zor rakip.

Gsp.ro: İstanbul'un nefes kesen atmosferiyle birlikte, belki de tarihinin en değerli jenerasyonuna sahip.

