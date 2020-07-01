Rummenige: Ne zaman hocaya ihtiyacımız olsa Klopp dolu oluyor''

01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool'a 30 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu getiren Jürgen Klopp hakkında açıklamalarda bulundu.

"NE ZAMAN HOCA ARASAK, KLOPP DOLU OLUYOR"

Bayern Münih'e teknik direktör aradıklarında Jürgen Klopp'un bir takımda olduğunu belirten Rummenigge, "Ne zaman bir teknik direktör arıyor olsak, Jürgen Klopp bir takımı çalıştırmış oluyor. Şunu da unutmamalıyız; son yıllarda en iyi teknik direktörlerle çalıştık. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gall ve şimdi de Hansi Flick. Bir teknil direktör arıyorsanız zamanlamanızı da iyi ayarlamanız gerekir. Klopp'un Avrupa'nın en iyi üç veya dört teknik adamından biri olduğunu her zaman biliyordum. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında çok mutlu oldum ve şimdi de Premier Lig'i kazandığı için çok mutluyum." dedi.

"JÜRGEN KLOPP, HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Jürgen Klopp'un övgüyü hak ettiğinin altını çizen Karl-Heinz Rummenigge, "Geçen sezon yaptığımız Liverpool ziyaretinde meslektaşım Peter Moore bana şunları söylemişti: 'Onlar için Premier Lig'de kazanılacak bir şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nden daha önemli olurdu. Çünkü 30 yıldır bekliyorlar.' Bu sayıya inanamamıştım. Sadece bu nedenle koronavirüse rağmen futbol yeniden başlamak zorunda kaldı ve böylece Liverpool bu harika sezonu sonlandırabildi. Liverpool'u tebrik ederim. Jürgen Klopp, harika bir teknik adam ve saygılı bir insan. Başarıyı kendi üstüne alan birisi değildir ya da ne kadar muhteşem birisi olduğunu söylemez ama öyledir. Bunu asla dile getirmez." şeklinde konuştu.