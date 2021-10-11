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Spor

Rummenigge: FFP versiyon 3.0'a ihtiyacımız var

Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Karl Heinz Rummenigge, açılamalarda bulundu. Rummenigge, UEFA'nın FFP konusunda düzenlemeye gitmesinin şart olduğunu ifade etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 21:30 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 21:31
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Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Karl Heinz Rummenigge, UEFA'nın FFP konusunda düzenlemeye gitmesinin şart olduğunu ve ekonomik dengesizliklere engel olması gerektiğini belirtti.

FFP kurallarının şu anda caydırıcı olmadığını söyleyen Rummenigge, "Katı ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gereken FFP versiyon 3.0'a ihtiyacımız var. Burada yeni cezalar olmalı. Eğer bir kulüp FFP kurallarını ihlal ederse, durumu çözene kadar gri bölgede kalması engellenmeli. Bu takımlar, Şampiyonlar Ligi'nden anında elenme gibi cezalarla karşı karşıya olduğunu bilmeli" dedi.

Son dönemde UEFA'nın FFP konusunda bazı takımlara daha esnek davrandığı konusunda tartışmalar artarken, Manchester City ve PSG gibi zengin sahipleri olan kulüplerin bütçelerinin yeterince dikkatli incelenmediği yönünde eleştiriler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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