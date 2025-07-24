Rus basını duyurdu! İşte Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

CUMA GÜN SAĞLIK KONTROLLERİ

Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek.

27 yaşındaki oyuncuya Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmesine rağmen Dinamo Moskova'yı tercih etti.

Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.