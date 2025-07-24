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Spor

Rus basını duyurdu! İşte Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 27 yaşındaki oyuncunun Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaştığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Rus basını duyurdu! İşte Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi
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Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor.

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Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

CUMA GÜN SAĞLIK KONTROLLERİ

Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek.

27 yaşındaki oyuncuya Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmesine rağmen Dinamo Moskova'yı tercih etti.

Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.

  • transfer
  • Bahtiyar Zaynutdinov
  • Dinamo Moskova

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