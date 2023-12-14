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Spor

Rus basını duyurdu! İşte Vincent Aboubakar'ın yeni talibi

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından davranışları nedeniyle kadro dışı kalan deneyimli golcü Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Rus basını Kamerunlu yıldıza talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar...

Fanatik14 Aralık 2023 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Rus basını duyurdu! İşte Vincent Aboubakar'ın yeni talibi
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Adı Suudi Arabistan ekipleri ile anılan Aboubakar'a yeni bir talip çıktı. Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a gelen teklifi Ruslar açıkladı.

RUSLAR AÇIKLADI!

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan yıldızı Vincent Aboubakar'ı Rus ekiplerinden Spartak Moskova kadrosuna katmak istiyor.

Sport24'ün haberine göre, Rus ekibi Kamerunlu yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı ekibin ne yönde karar vereceği şimdilik merak konusuyken bu konunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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